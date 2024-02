Wohin geht die Reise, System1?

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Der Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von System ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die System-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40, der wiederum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,3 USD mit dem aktuellen Kurs (2,1 USD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -8,7 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 1,92 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der System-Aktie, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen System unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte System interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, woraus die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ableitet. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.