Wohin geht die Reise, Sumitomoika Chemicals?

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben sich daher die sozialen Plattformen genauer angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse zu Sumitomo Seika Chemicals neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo Seika Chemicals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4522,2 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5150 JPY liegt, ergibt sich ein Unterschied von +13,88 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein positives Bild, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Sumitomo Seika Chemicals wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung resultiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sumitomo Seika Chemicals zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.