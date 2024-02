Wohin geht die Reise, Sumitomo Shoji?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Aktienkurs von Sumitomo wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" konnte Sumitomo eine Rendite von 51,16 Prozent erzielen, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 34,22 Prozent aufweist, liegt Sumitomo mit 16,94 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation über Sumitomo. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Sumitomo liegt derzeit bei 3,76 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sumitomo zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 11,01, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.