Wohin geht die Reise, Suminoe Textile?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Suminoe Textile im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Suminoe Textile beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Suminoe Textile in den vergangenen Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war durchschnittlich. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit erhält Suminoe Textile für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral".

Auch die technische Analyse der Suminoe Textile-Aktie deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2202,19 JPY, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, und somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Suminoe Textile liegt bei 9,04, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für die Suminoe Textile bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".