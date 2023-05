Wohin geht die Reise, Sulzer?

Sulzer, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 10:10 Uhr) mit 73.63 CHF etwas im Plus (+0.45 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Nach einem bewährten Schema haben wir Sulzer auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 88,44 ist die Aktie von Sulzer auf Basis der heutigen Notierungen 87 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (47,3) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sulzer derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 70,93 CHF, womit der Kurs der Aktie (73,3 CHF) um +3,34 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 76,07 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,64 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Sulzer weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,71 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 11,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,84 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.