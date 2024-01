Wohin geht die Reise, Standard Lithium?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Standard Lithium als Neutral-Titel einzustufen ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen in den letzten sieben bzw. 25 Tagen. Der RSI7 beträgt 63,64, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 56,6 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Standard Lithium mit einem Kurs von 2,58 CAD aktuell -19,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -43,54 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Standard Lithium eine Rendite von 401,68 Prozent erzielt hat, was mehr als 412 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Rendite von -10,66 Prozent erzielt hat, liegt Standard Lithium mit 412,34 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Standard Lithium bei 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.