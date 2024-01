Wohin geht die Reise, Solvay Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Solvay Bank bleibt neutral, so das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt erhält Solvay Bank eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Solvay Bank derzeit bei 6, was einer negativen Differenz von -132,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Solvay Bank haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf das Unternehmen hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Solvay Bank-Aktie jedoch gute Bewertungen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen positive Abweichungen auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt. Der aktuelle Kurs liegt jeweils deutlich über den gleitenden Durchschnitten.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Solvay Bank, wobei die Anlegerstimmung neutral ist, die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird, und die technische Analyse ein gutes Rating zeigt.