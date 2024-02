Wohin geht die Reise, Solution?

Der Aktienkurs von Solution zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor. Mit einer Rendite von -6,44 Prozent liegt Solution mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,29 Prozent verzeichnet, schneidet Solution mit 6,15 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Solution durchschnittlich ist. Es gibt kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Solution in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Solution-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (53,33) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Solution mit 1,33 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Solution-Aktie in dieser Kategorie.