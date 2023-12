Wohin geht die Reise, Social Capital Suvretta HoldingsI?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Akili liegt bei 73,38, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,72 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als "schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Akili abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "gute" Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen deutet auf überwiegend positive Stimmung hin, wobei in den letzten Tagen jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Akili wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "schlechten" langfristigen Stimmungsbild führt.