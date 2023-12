Wohin geht die Reise, Singapore Telecommunications PK?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 11, was darauf hindeutet, dass die Singapore Telecommunications-Aktie überverkauft ist. Über die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Singapore Telecommunications-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,51 Prozent erzielt, was 5,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie liegt auch 3,7 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Singapore Telecommunications auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Bewertungen, was zu einem gemischten Gesamtrating führt.