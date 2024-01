Wohin geht die Reise, Sichuan Jiuzhou Electric?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Bei Sichuan Jiuzhou Electric liegt das KGV bei 42,47, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Sichuan Jiuzhou Electric in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,35 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent liegt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine neutrale Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer negativen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 48,54, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der die mittelfristige Entwicklung betrachtet, bestätigt diese neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Sichuan Jiuzhou Electric-Aktie auf der Grundlage fundamentaler und technischer Analyse.