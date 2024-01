Wohin geht die Reise, Shop Apotheke Europe?

Der Aktienkurs von Redcare Pharmacy weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -4,29 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche des Internet- und Katalogeinzelhandels beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -2,66 Prozent, wobei Redcare Pharmacy 1,62 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Redcare Pharmacy derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -3,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Redcare Pharmacy liegt derzeit bei 52,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 56,35), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Redcare Pharmacy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv gegenüber Redcare Pharmacy. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Basierend auf berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien erhält die Aktie 9 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

