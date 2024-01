Wohin geht die Reise, Shinva Medical Instrument?

Der Aktienkurs der Shinva Medical Instrument hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 20,78 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,47 Prozent, und Shinva Medical Instrument liegt aktuell 26,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shinva Medical Instrument-Aktie beträgt 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 52,62, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Shinva Medical Instrument zeigt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Shinva Medical Instrument eine Entfernung von -8,84 Prozent vom GD200, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 25,06 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shinva Medical Instrument-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.