Wohin geht die Reise, Shifang Holding?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shifang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shifang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,2 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,075 HKD liegt daher deutlich darunter, was einem Unterschied von -62,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 HKD) liegt mit einem Unterschied von -6,25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, weshalb die Shifang-Aktie auch hier ein "schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Shifang-Aktie somit mit einem "schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shifang-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (56,9) führen zu einer "neutralen" Einstufung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb sich insgesamt eine "neutral"-Einstufung ergibt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung "neutral" ist, die technische Analyse ein "schlecht"-Rating ergibt und der Relative Strength Index sowie die Analyse der Kommunikation im Internet zu einer "neutralen" Einstufung führen.