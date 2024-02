Wohin geht die Reise, Sherritt?

Die Anlegerdiskussionen zu Sherritt in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Sherritt aus Anlegerperspektive angemessen mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Sherritt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,42 Prozent. Ähnliche Aktien fielen im Durchschnitt um -21,58 Prozent, was eine Underperformance von -28,83 Prozent bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,58 Prozent im letzten Jahr, und Sherritt lag 28,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sherritt 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sherritt beträgt das aktuelle KGV 3, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 329 haben. Sherritt ist aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.