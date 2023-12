Wohin geht die Reise, Shenzhen Zhengtong Electronics?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Shenzhen Zhengtong Electronics liegt bei 53,68, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Shenzhen Zhengtong Electronics um mehr als 11 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Zhengtong Electronics liegt mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Zhengtong Electronics bei 10,73 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Shenzhen Zhengtong Electronics in verschiedenen Kategorien neutral bewertet wird.