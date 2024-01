Wohin geht die Reise, Shangri-La Asia?

Weitere Suchergebnisse zu "Shangri-La":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shangri-la Asia-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,05 ebenfalls neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Shangri-la Asia.

Im Branchenvergleich erzielte Shangri-la Asia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,7 Prozent, was eine Unterperformance von -10,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance sogar 19,13 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Shangri-la Asia beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Shangri-la Asia mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,38 eine Unterbewertung von 42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" auf. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".