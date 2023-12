Wohin geht die Reise, Shanghai Tianchen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Shanghai Tianchen intensiv diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Shanghai Tianchen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Tianchen verläuft aktuell bei 11,71 CNH, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,97 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -14,86 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 10,53 CNH ergibt sich eine Differenz von -5,32 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. Bei Shanghai Tianchen wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Tianchen-Aktie hat einen Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 55,93 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanghai Tianchen.