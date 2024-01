Wohin geht die Reise, Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical?

Weitere Suchergebnisse zu "Shanghai Fudan":

Die Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,94 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,55 HKD) um -13,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,52 HKD, was einer Abweichung von +1,19 Prozent vom Aktienkurs entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält sie daher das Rating "Neutral".

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical einen Wert von 9,49 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche und weist daher auf eine Unterbewertung hin. Das Branchen-KGV liegt bei 39,08, was einen Abstand von 76 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance von Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical in den letzten 12 Monaten bei -14,48 Prozent lag. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -16,83 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +2,34 Prozent. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die mittlere Rendite -16,37 Prozent, und Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical lag 1,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.