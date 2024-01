Wohin geht die Reise, Shanghai Chuangli?

Der Aktienkurs von Shanghai Chuangli hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,13 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai Chuangli in diesem Branchenvergleich um 2 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,97 Prozent, und Shanghai Chuangli lag 1,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Shanghai Chuangli in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shanghai Chuangli liegt momentan bei 47,92 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Shanghai Chuangli weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Shanghai Chuangli eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Chuangli derzeit bei 5,89 CNH. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 5,91 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von +0,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein Niveau von 5,84 CNH, was einer Differenz von +1,2 Prozent entspricht und somit auch ein "Neutral"-Signal für die Shanghai Chuangli-Aktie ergibt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".