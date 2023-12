Wohin geht die Reise, Shandong New Beiyang Information?

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über Shandong New Beiyang Information beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Anzeichen dafür liefern, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong New Beiyang Information wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für die Shandong New Beiyang Information-Aktie beträgt aktuell 81, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier in dieser Kategorie mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shandong New Beiyang Information in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 5 Prozent darunter liegt. Der Sektor "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Shandong New Beiyang Information mit 10,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Shandong New Beiyang Information nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Die geringe Differenz führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.