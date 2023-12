Wohin geht die Reise, Sgis Songshan?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Guangdong Zhongnan Iron & Steel liegt bei 94,44, was auf eine "überkaufte" Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 71,19, was ebenfalls auf eine "überkaufte" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie. Mit einem KGV-Wert von 5,2 liegt Guangdong Zhongnan Iron & Steel auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung von -8,3 Prozent verzeichnete Guangdong Zhongnan Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,55 Prozent, was einer Underperformance von -1,25 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Guangdong Zhongnan Iron & Steel daher ein "Schlecht"-Rating.