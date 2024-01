Wohin geht die Reise, Savannah Petroleum?

Die technische Analyse der Savannah Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,11 GBP lag. Der aktuelle Schlusskurs von 26,25 GBP weicht daher um +329,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,5 GBP) liegt mit einer Abweichung von +303,85 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Savannah Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Savannah Energy eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Savannah Energy somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Savannah Energy. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über Savannah Energy unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Savannah Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,82 %. Mit einer Differenz von lediglich 11,82 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.