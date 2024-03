Wohin geht die Reise, Sany Heavy Industry?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Sany Heavy Industry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25 mit einem Wert von 34,67. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Sany Heavy Industry in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Sany Heavy Industry in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite der Sany Heavy Industry in den letzten 12 Monaten um mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien und um 0,61 Prozent unter dem Durchschnitt der "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sany Heavy Industry um -5,85 Prozent vom GD200 entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Hingegen liegt der GD50 bei +5,04 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sany Heavy Industry-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.