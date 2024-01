Wohin geht die Reise, SAP?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Aktienkurs von Sap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 38,49 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 12,4 Prozent, und Sap liegt aktuell 34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sap eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wodurch das Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Sap in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sap beträgt 60,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Sap derzeit eine Rendite von 1,63 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,84 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche -21 beträgt.

