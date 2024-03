Wohin geht die Reise, Rwe?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,08 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,94 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Anleger-Sentiment für RWE war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen überwog jedoch die negative Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Analyse der Anlegerstimmung ergab hauptsächlich "Schlecht"-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für RWE führt. Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die RWE-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,13 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 58,7 liegt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.