Wohin geht die Reise, Rolls Royce?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Rolls-Royce mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,74 im Vergleich zum Branchenmittel der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 40,88, was zu einer Überbewertung von 39 Prozent führt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger haben vor allem positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Analysen basierend auf historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Rolls-Royce liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche einen geringeren Ertrag von 4,26 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 24,7 und 25,23 eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Rolls-Royce. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf einem guten Niveau gehandelt wird.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Aktie von Rolls-Royce. Während das Anleger-Sentiment und der RSI positiv sind, zeigt die fundamentale Analyse und die Dividendenrendite eher negative Signale. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.