Wohin geht die Reise, Rio Tinto Ltd?

Die technische Analyse für die Rio Tinto-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5199,13 GBP, und der letzte Schlusskurs von 5230 GBP weicht um 0,59 Prozent ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 5537,12 GBP, und der letzte Schlusskurs ist um 5,55 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Rio Tinto auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Rio Tinto-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,15 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird auch eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.