Wohin geht die Reise, Renewi?

Die Renewi-Aktie wurde von einem Analysten bewertet und erhielt ein durchschnittliches Rating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 920 GBP, was einen Anstieg um 67,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (549 GBP) bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 69,23 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Renewi-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Renewi ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) der Renewi-Aktie bei 569,19 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein Abstand von -9,98 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.