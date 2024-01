Wohin geht die Reise, Renewi?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu bewerten. Für Renewi liegt der RSI-Wert aktuell bei 37,5, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.

Bei der Bewertung von Aktien spielen neben den harten Fakten auch weiche Faktoren eine Rolle, wie z.B. die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Renewi zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Renewi diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Renewi insgesamt eine "gute" Bewertung von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose bietet ein Aufwärtspotenzial von 46,73 Prozent, was zu einer guten Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Renewi daher eine gute Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Faktoren.

