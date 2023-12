Wohin geht die Reise, Rare Foods Australia?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rare Foods Australia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rare Foods Australia zeigte dabei durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Rare Foods Australia derzeit um 10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 25 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Rare Foods Australia-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Für den RSI25 beträgt der Wert 83,33, was für diesen Zeitraum zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.