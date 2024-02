Wohin geht die Reise, Rani Therapeutics Holdings?

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Rani Therapeutics liegt bei 81,03, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 als "Gut" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 512,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,43 USD) aus hindeutet. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Rani Therapeutics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 3,41 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (3,43 USD) um +0,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,34 USD, was einer Abweichung von +2,69 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" einstuft.

Die Stimmung für Rani Therapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.