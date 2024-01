Wohin geht die Reise, Rakus?

Die technische Analyse der Rakus-Aktie zeigt, dass der Kurs von 2435 JPY derzeit um +2,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +8,59 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Rakus bei 73,45 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es kaum Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rakus. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Rakus-Aktie gemessen und daher eine Bewertung als "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die Aktie.