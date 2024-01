Wohin geht die Reise, Race Oncology?

Race Oncology wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Race Oncology liegt der RSI7 bei 36,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 48,1. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Race Oncology in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Race Oncology-Aktie ein Durchschnitt von 1,2 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,865 AUD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,89 AUD, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Race Oncology.