Wohin geht die Reise, Quectel Wireless Solutions Co?

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Quectel Wireless im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quectel Wireless-Aktie beträgt aktuell 65, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,15 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für Quectel Wireless.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Quectel Wireless eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse ergab der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt führte jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt wird Quectel Wireless auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.