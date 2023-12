Wohin geht die Reise, Qingdao Copton?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Qingdao Copton-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 41. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, da auch hier das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird, mit einem Wert von 53,58.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Qingdao Copton-Aktie bei 9,48 CNH verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,67 CNH, was einen Abstand von +2 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt +0,52 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und in den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zur Qingdao Copton-Aktie veröffentlicht. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut" für die Qingdao Copton-Aktie.