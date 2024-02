Wohin geht die Reise, Pujiang?

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Im Fall der Pujiang-Aktie zeigt sich eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Wert für Pujiang.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pujiang-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60,08) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Pujiang.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Pujiang-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,38 HKD) um -41,05 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,224 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,27 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-17,04 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Pujiang-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren ebenfalls überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.