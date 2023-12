Wohin geht die Reise, Provaris Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Provaris Energy liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 48 für die Provaris Energy, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und eine "Neutral" Bewertung erhält.

Die Diskussionen rund um Provaris Energy in den sozialen Medien weisen auf eine überwiegend positive Stimmung in den letzten beiden Wochen hin. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Provaris Energy mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 22.57%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Provaris Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Provaris Energy zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Aktie von Provaris Energy sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Anlegerstimmung und Dividende als "Neutral" eingestuft wird.