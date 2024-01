Wohin geht die Reise, Power Of Canada?

Die Analystenbewertung für Power Of Canada in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 1 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" erhalten hat. Langfristig gesehen wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie eine Rendite von 20,29 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 10,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt durchschnittlich 19,41 Prozent, und hier liegt Power Of Canada aktuell 0,88 Prozent darüber.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Power Of Canada im Vergleich zur Branche Versicherung eine Dividendenrendite von 5,51 % aus, was 2,74 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,77 %. Dadurch wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Power Of Canada bei 36,15 CAD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 37,67 CAD, was einen Abstand von +4,2 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 36,93 CAD, was einer Differenz von +2 Prozent entspricht und somit zu einem neutralen Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertung durch institutionelle Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft wird, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Rendite, Dividendenrendite und technischen Analysen.