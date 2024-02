Wohin geht die Reise, Pfizer?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Pfizer: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und Anlegerverhalten

Das Sentiment und der Buzz um die Pfizer-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit die Einstufung "Schlecht" für Pfizer in diesem Punkt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer bei 12,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 114,15 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pfizer-Aktie beträgt aktuell 49, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Pfizer.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pfizer wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Pfizer insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

