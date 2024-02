Wohin geht die Reise, Perusahaan Gasegara Persero?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Aktie von Perusahaan Gas Negara Pt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,07 EUR verläuft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu weist der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage auf ein gutes Signal hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perusahaan Gas Negara Pt bei 7,95, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 211,87 liegt. Daher wird die Aktie als gut bewertet, da sie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Sollten Perusahaan Gasegara Persero Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Perusahaan Gasegara Persero jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Perusahaan Gasegara Persero-Analyse.

Perusahaan Gasegara Persero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...