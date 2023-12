Wohin geht die Reise, PepsiCo?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Pepsico wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pepsico-Aktie liegt derzeit bei 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Pepsico in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht ist die Pepsico-Aktie derzeit +1,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -4,86 Prozent, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Pepsico-Aktie auf Basis der Diskussionstätigkeit, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.

