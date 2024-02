Wohin geht die Reise, Peapack-Gladstone?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Peapack-gladstone-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (64,94) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Peapack-gladstone in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -2,35 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -34,99 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,99 Prozent hatte, liegt Peapack-gladstone 40,33 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Peapack-gladstone-Aktie mit 23,12 USD -14,28 Prozent unter dem GD200 (26,97 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Kurs von 27,55 USD aufweist und somit zu einem Abstand von -16,08 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Peapack-gladstone-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammenfassend erhält Peapack-gladstone daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.