Wohin geht die Reise, ParkerVision?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Parkervision. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) handelt es sich um eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Parkervision beträgt 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" deutlich niedriger ist (Durchschnitt KGV: 46). Von fundamentaler Seite aus betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Parkervision liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Parkervision daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Parkervision im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11546,48 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.