Wohin geht die Reise, Paraca?

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen Paraca als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien bezogen sich überwiegend auf neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Paraca mit 1954 JPY derzeit +0,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -0,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paraca liegt bei 34,21, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.