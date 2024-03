Wohin geht die Reise, POSCO?

Die Dividendenrendite von Posco liegt derzeit bei 2,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt eine negative Differenz von -8328,24 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher bewertet unsere Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu Posco wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Außerdem wurden in diesem Zeitraum drei Handelssignale ermittelt, davon waren alle positiv. Zusammenfassend ist die Aktie laut unserer Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Posco liegt bei 46,46 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es für den 7-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,06, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier ergibt. Insgesamt erhält das Posco-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Posco im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,09 Prozent erzielt, was 36,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".