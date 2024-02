Wohin geht die Reise, Optimus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der Optimus-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 22, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,14, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die Aktie nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Optimus zeigen eine neutrale Einschätzung und Stimmungslage. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie in den letzten Monaten gilt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell 22,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei 94,28 Prozent, was langfristig ebenfalls positiv ist.

Insgesamt wird die Aktie von Optimus anhand der verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.