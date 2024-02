Wohin geht die Reise, Okoworld?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Oekoworld liegt bei 48,65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65,35 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Oekoworld-Aktie liegt bei 33,44 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 30,7 EUR (-8,19 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,75 EUR, was einer geringeren Abweichung (-3,31 Prozent) entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Oekoworld auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Oekoworld überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Oekoworld diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz um Oekoworld wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Oekoworld eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI, dem gleitenden Durchschnitt und der Stimmung der Anleger.