Wohin geht die Reise, Odd Burger?

Die Odd Burger steht derzeit bei einem Kurs von 0,145 CAD und liegt damit um -19,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -23,68 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Stimmung unter Investoren als auch die Diskussionen im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt neutrales Bild hin. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird der Aktie von Odd Burger bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers genutzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, weist ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale auf und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Diskussionen bestätigt wurde. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.