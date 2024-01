Wohin geht die Reise, Norwegian Cruise Line?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Norwegian Cruise Line haben sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Unsere Analyse zeigt starke negative Ausschläge, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Norwegian Cruise Line wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Norwegian Cruise Line-Aktie ein Durchschnitt von 16,79 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,22 USD, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 17,56 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,94 Prozent Abweichung), weshalb auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Norwegian Cruise Line in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,42 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 20,25 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.